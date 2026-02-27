Vor dem Wochenende steht das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfes um Warner Brothers im Fokus. Die Aktien des Medienkonzerns verloren vorbörslich 0,9 Prozent, nachdem der Streamingriese Netflix mitgeteilt hatte, seine Offerte nicht zu erhöhen, da der Deal dann finanziell nicht mehr attraktiv wäre. Damit ist der Weg für den Warner-Rivalen Paramount frei, dessen neuem, aufgebesserten Angebot der Warner-Verwaltungsrat zuvor den Vorzug gegeben hatte.