Der US-Aktienmarkt steht zum einen immer noch unter dem Eindruck der Zinssignale der Notenbank vom Mittwoch. Die Fed hatte zwar zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt - aber für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher vorausgesagt. Die Aussicht auf nicht ganz so kräftige Zinssenkungen in den USA hatte an den Finanzmärkten Turbulenzen ausgelöst und die Börsen stark beastet. Denn in einem solchen Umfeld werden zinsträchtige Anlagen wie Staatsanleihen gegenüber Aktien attraktiver.