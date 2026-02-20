Mit Blick auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump schon am Donnerstag eine Frist für ein Abkommen im Atomstreit genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Zugleich hatte er gedroht: «Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich.» Das hatte am Donnerstag schon etwas auf die Stimmung am US-Aktienmarkt gedrückt. Der Iran wiederum drohte für den Fall eines Angriffs mit «entschlossenen und angemessenen» Gegenmassnahmen.