«Solange nicht klar ist, was der US-Präsident plant, ist die Unsicherheit hoch», kommentierte Portfoliomananger Thomas Altmann von QC Partners. Entsprechend skeptisch reagierten deshalb die Börsen weltweit auf seine vorzeitige Abreise. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets erklärte angesichts der weiter unübersichtlichen Situation, dass «von Verhandlungen bis hin zu einem Eingreifen der USA in den Konflikt alles möglich» sei, weshalb die Erholung an den Börsen vorerst beendet sein dürfte.