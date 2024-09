Für die Photovoltaik-Unternehmen First Solar und Solaredge zeichnen sich Kursaufschläge von 4,3 beziehungsweise 5 Prozent ab. Die Aktien des an der Börse ungleich schwereren Energieversorgers Nextera Energy zogen um 0,6 Prozent an. Dank der zuletzt schon guten Kursentwicklung steuern sie damit auf ein neues Hoch seit Anfang 2023 zu.