Am US-Aktienmarkt könnten sich am Dienstag die erratischen Kursschwankungen fortsetzen. Zum Handelsauftakt werden die wichtigsten Indizes im Vergleich zum Vortag zunächst schwächer erwartet. Die Nervosität wächst, denn US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch sein umfangreiches Zoll-Programm bekanntgeben.