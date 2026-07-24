SAP stützt am Freitag mit überzeugenden Cloud-Vertragsbüchern in der Breite den Softwaresektor. Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt spürbaren Bedenken vor einem störenden KI-Einfluss etwas mildern. In den USA steuern die Kurse von Oracle oder Salesforce mit Erholungen um bis zu zwei Prozent darauf zu, den SAP-Aktien nach oben zu folgen. Oracle vermeldete zudem noch einen langfristigen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium.