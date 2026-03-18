Für Netflix ging es gegen den erwarteten Markttrend um 0,3 Prozent auf 94,60 Dollar hoch. Die US-Bank Citigroup nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 115 Dollar und einer Kaufempfehlung «Buy» wieder auf. Der Streamingriese könnte den operativen Ergebnisausblick (Ebit) erhöhen und mit den Margen im laufenden Jahr über den Konsensschätzungen landen, schrieb Analyst Jason Bazinet in seiner Neubewertung. Zudem rechnet er im Schlussquartal mit einer Anhebung der Abopreise. Mangels grösserer Übernahmen steige auch das Potenzial für die Renditen der Aktionäre./gl/jha/