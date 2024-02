Die Anleger an der New Yorker Wall Street dürften sich am Dienstag mit Engagements in Aktien wohl zurückhalten. Auf dem Programm stehen Reden von US-Notenbankern. Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit minus 0,03 Prozent auf 38 370 Zähler.

06.02.2024 14:51