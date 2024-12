Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 43.592 Punkte. Am Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index den neunten Tag in Folge schwächer geschlossen, was nach Bloomberg-Daten seit 1978 nicht mehr der Fall gewesen ist. Den Nasdaq 100 erwartet IG an diesem Mittwoch 0,2 Prozent im Plus auf 22.050 Zähler.