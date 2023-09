Am Ölmarkt gaben unterdessen die zuletzt auf ein Zehnmonats-Hoch gestiegenen Preise weiter nach. Craig Erlam vom Broker Oanda verwies auf die Gefahr eines Abrutschens der Wirtschaft in eine Rezession bei einem länger hohen Zinsniveau - «genau diese Befürchtungen scheinen jetzt auf den Rohölpreisen zu lasten, nachdem sie in den letzten vier Wochen so stark angestiegen sind». Am Aktienmarkt sollten Anleger daher die Rohstoffwerte nicht aus den Augen verlieren.