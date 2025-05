Die Aussicht auf ein «bedeutendes» Handelsabkommen mit einem «grossen und hoch angesehenen Land» kommt am Donnerstag an der Wall Street gut an. Nach diesem nebulösen Versprechen des US-Präsidenten Trump zeichnet sich im Dow Jones Industrial mit einem Wochenhoch die Fortsetzung der jüngsten Erholungsjagd ab. Beim Broker IG stieg die Indikation für den US-Leitindex zeitweise über 41.500 Punkte und damit an die exponentiell berechnete Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage. Sie ist ein viel beachteter Indikator für den langfristigen Trend.