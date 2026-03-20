Dagegen konnten sich die Anteilseigner von Fedex schon vorbörslich über ein Kursplus von 7,8 Prozent auf knapp 384 US-Dollar freuen. Damit würden sich die Aktien weiter ihrem Rekordhoch von 392,86 Dollar von Ende Februar nähern. Der Logistikkonzern präsentierte einen starken Quartalsbericht und hob trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie der US-Zollpolitik sein Gewinnziel für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr an. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele an./gl/stk