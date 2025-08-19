Für Home Depot zeichnet sich nach der jüngsten Schwäche und vorbörslichen Schwankungen aktuell ein Kursanstieg von 1,6 Prozent ab. Der Baumarktkette macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für grössere Projekte zu schaffen, wie der aktuelle Quartalsbericht zeigt. Ausserdem sorgt die unberechenbare US-Zollpolitik für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten. Das Umsatzplus blieb hinter den Analystenprognosen zurück. Im weiteren Wochenverlauf werden die Einzelhändler Target und Walmart berichten, ob und wie sie mit diesen Problemen fertig geworden sind.