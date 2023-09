Unternehmensnachrichten waren am Freitag geprägt von Nike . Die Aktien reagierten mit einem vorbörslichen Kurssprung von rund zehn Prozent auf Geschäftszahlen. Sie knüpften damit an ihre gestrige Stabilisierung nach einem Tief seit Oktober 2022 an. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic die Zahlen. Dazu habe Nike mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, ergänzte Gabriella Carbone von der Deutschen Bank.