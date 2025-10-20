Beim Elektroautobauer Tesla , der als erster der «Magnificent Seven» am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vorlegt, zeichnet sich vor dem heutigen Handelsstart ein Kursplus von 1,1 Prozent auf rund 444 US-Dollar ab. Damit würden die Aktien in der Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage bleiben. Mit 470,75 Dollar hatten sie zu Monatsbeginn den höchsten Stand seit der Rekordmarke von gut 488 Dollar im Dezember 2024 erreicht./gl/mis