Unternehmensseitig steht am Freitag der Sportwarenhersteller Nike im Fokus. Durchwachsene Quartalszahlen und vor allem ein enttäuschender Ausblick auf das neue Geschäftsjahr liessen die Aktien vorbörslich um mehr als ein Viertel auf 79,55 US-Dollar absacken - das wäre der tiefste Stand seit April 2020. Auf Jahressicht würde sich das Minus auf knapp 26 Prozent ausweiten, womit sie im Dow weiter zu den grössten Verlierern gehören. Laut Brooke Roach von der US-Investmentbank Goldman Sachs waren zwar die Erwartungen der Anleger sowohl an den Zwischenbericht als auch an den Ausblick verhalten. Mit so negativen Aussagen hätten diese aber nicht gerechnet, betonte die Expertin. Im Sog von Nike büssten die Titel von Konkurrent Under Armour 2 Prozent ein.