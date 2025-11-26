Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Am Dienstag nach US-Handelsschluss hatte das Unternehmen einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte legten die Aktien vorbörslich um gut 15 Prozent auf 78,72 US-Dollar zu - damit würden sie ihre Rekordmarke aus dem August nur knapp verfehlen. Am Dienstag hatten bereits Kohl's und Abercrombie & Fitch die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert.