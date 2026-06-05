Weiter bergab dürfte es für die zuletzt schon schwächelnden Halbleitertitel gehen. Bei Broadcom zeichnet sich ein Minus von 2,4 Prozent ab, nachdem die Aktien am Donnerstag nach einem enttäuschenden Ausblick mehr als 12 Prozent eingebüsst hatten. Für Micron ging es ebenfalls um 2,4 Prozent nach unten und für die Titel des KI-Chip-Riesen Nvidia um 1,9 Prozent.