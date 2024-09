Unternehmensseitig überwogen am Donnerstag negative Nachrichten. Die Aktien von Moderna büssten vorbörslich 12,5 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller kündigte an, wegen enttäuschender Verkäufe seinen Forschungs- und Entwicklungsetat in den kommenden drei Jahren um rund 20 Prozent zu verringern. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Konkurrenten Biontech gaben im Sog um 2 Prozent nach.