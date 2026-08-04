Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's , Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse im vorbörslichen Handel an. McDonald's verteuerten sich wie auch Merck & Co um ein Prozent. Aktien von Caterpillar schnellten sogar um elf Prozent nach oben. Die Papiere des Baumaschinenherstellers sind im Dow zweitschwerster Titel hinter Goldman Sachs und verliehen dem Leitindex entsprechend Rückenwind.