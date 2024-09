Die Anleger in New York können sich am Dienstag auf weitere Börsenrekorde freuen. Dank Hoffnungen auf die Geldpolitik in China und den USA taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,1 Prozent höher auf 42.574 Punkte. Damit winkt dem Leitindex einmal mehr eine historische Bestmarke. Auch der marktbreite S&P 500 dürfte noch nicht gesehene Höhen erreichen. Dagegen wird ein Rekord beim technologielastigen Nasdaq 100 , den IG 1,3 Prozent höher bei 20.117 Punkten sieht, wohl weiter auf sich warten lassen.