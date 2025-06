Positive Nachrichten zu den Zollkonflikten zwischen den USA, China und der Europäischen Union dürften am Freitag für neue Bestmarken an den New Yorker Börsen sorgen. Zudem halten am Markt die jüngsten Zinssenkungshoffnungen an. US-Inflationsdaten dämpften die gute Stimmung nur leicht.