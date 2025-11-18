Unter den «Glorreichen Sieben» gaben Amazon vorbörslich um 1,9 Prozent nach und Microsoft verloren 1,7 Prozent. Beide zeigten sich damit schwächer als Apple , Alphabet , Meta , Nvidia und Tesla . Sie litten unter einer Abstufung durch Rothschild & Co Redburn auf «Neutral». Es ist für beide die erste Abstufung durch das Analysehaus, seit die Bewertung im Juni 2022 aufgenommen worden war. Die Alphabet A-Aktie zog unterdessen dank einer Hochstufung durch Loop Capital auf «Buy» um etwas mehr als 1 Prozent an.