Der Chipkonzern Nvidia legt zwar erst nachbörslich sein Zahlenwerk vor, doch wie bereits tags zuvor, könnte das Nasdaq-Schwergewicht erneut die Stimmung in der gesamten Technologiebranche belasten. Vorbörslich ging es um weitere fast zwei Prozent abwärts. Anleger dürften in dem Bericht des Favoriten in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) nach Hinweisen suchen, ob die KI-Euphorie des vergangenen Jahres andauern könnte. Ein Händler erklärte, dass in diesem Zusammenhang auch die Zinsentscheidungen der Fed eine wichtige Rolle spielten. Höhere Zinsen führten bei den Tech-Unternehmen dazu, dass die künftigen Gewinne weniger wert seien.