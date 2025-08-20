Am Mittwoch stachen die Anteilsscheine von Target mit einem vorbörslichen Rutsch von gut 10 Prozent heraus. Bei den Anlegern stiess die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Fiddelke steht vor der Herausforderung, die anhaltende Schwäche des Handelskonzerns zu beenden, der Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren hat. Zudem kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps erratischer Zollpolitik, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen: Der Umsatz ging weiter zurück, und auch bei den Gewinnen zeigte die Tendenz nach unten.