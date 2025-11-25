Die auf die Tech-Branche spezialisierte Nachrichtenseite «The Information» berichtete, die Facebook- und Instagram-Mutter Meta könnte viele Milliarden Dollar für die KI-Chips von Alphabet ausgeben. Die Aktien des Halbleiterkonzerns Broadcom , der hier schon seit längerem mit Alphabet zusammenarbeitet, könnten angesichts vorbörslicher Kursgewinne von 3,9 Prozent ihre Rekordjagd ebenfalls fortsetzen. Derweil droht Nvidia als Platzhirsch bei KI-Chips ein Kursrückgang um 4,7 Prozent. Der jüngste Erholungsversuch würde so wieder verpuffen.