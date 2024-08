Eli Lilly standen noch im Blick wegen der Ankündigung, dass der Pharmakonzern das heiss begehrte Abnehmmedikament Zepbound künftig auf einem bestimmten Weg viel billiger anbieten will. Um Lieferkettenprobleme mit bereits beliebten Spritzen zu umgehen, soll künftig ein Monatsvorrat des Mittels an bestimmte Patienten in direkt vertriebenen Einwegfläschchen zu einem in etwa halbierten Preis angeboten werden. Erste Reaktionen liessen vorbörslich auf Verluste schliessen, doch diese wurden mit zuletzt 0,3 Prozent sichtlich kleiner.