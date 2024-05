Die Titel von Tesla sanken um 1,7 Prozent. Damit droht es wieder bergab zu gehen, nachdem sie sich zuletzt etwas stabilisiert hatten. Vom Produktionsstandort in Shanghai berichtete der Elektroautobauer für den April einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Das gleichzeitige Wachstum des chinesischen Marktes belegte einmal mehr den dort herrschenden Wettbewerbsdruck. So konnten die heimischen Konkurrenten Nio und BYD ihre Absatzzahlen mehr als verdoppeln beziehungsweise um die Hälfte steigern. Dennoch ging es für die in New York gelisteten Nio-Titel um 2,6 Prozent nach unten./gl/he