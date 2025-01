An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein unspektakulärer Auftakt ab. Die grossen Aktienindizes dürften zum Start auf der Stelle treten. Auch an der Technologiebörse Nasdaq zeichnet sich nur wenig Bewegung ab. Dort hatten die Kurse zum Wochenauftakt noch kräftig zugelegt, befeuert einmal mehr vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).