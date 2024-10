Die Erzeugerpreise in den USA haben im September gegenüber dem Vormonat stagniert, während ein kleiner Anstieg erwartet worden war. Im Jahresvergleich fiel der Anstieg indes höher als prognostiziert aus. Die am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten etwas stärker als erwartet zugelegt, was die Märkte letztlich aber kaltgelassen hatte. An diesem Freitag steht nach dem Börsenstart noch der von der Universität Michigan ermittelte Stimmungsindex für den Oktober auf der Agenda.