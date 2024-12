Mehr Freude dürfte Musk am Dienstag SpaceX bereiten. Musks Unterstützung für Trump zahlt sich schon vor dessen Amtsantritt aus: Seine Raumfahrtfirma soll in einer weiteren Finanzierungsrunde offenbar mit 350 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Das Unternehmen sei in Gesprächen über den Verkauf von Anteilen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das wäre ein erhebliches Plus im Vergleich zum November, als das Unternehmen Medienberichten zufolge mit 255 Milliarden Dollar bewertet wurde.