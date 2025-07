Nach den moderaten Gewinnen zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,2 Prozent im Minus bei 44.178 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Plus erwartet.