Für die Aktien von Tesla ging es um 1,6 Prozent bergauf, obwohl das Unternehmen erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abschloss. Nun schwört Konzernchef Elon Musk Tesla auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis ein. Die älteren Elektroauto-Modelle S und X werden eingestellt, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Sie begründeten einst den Ruf Teslas als Branchenpionier, wurden zuletzt aber kaum mehr ausgeliefert.