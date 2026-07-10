Bei Apollo Global Management zeichnet sich ein Kursanstieg um ein Prozent ab. Damit würden die Aktien allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Tage bleiben. Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verschafft sich durch einen Milliardendeal mit der Beteiligungsgesellschaft mehr finanziellen Spielraum. Apollo erhalte eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringe, teilte der Dax-Konzern mit. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge drei Milliarden Euro Eigenkapital.