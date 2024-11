Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq dürfte am Freitag ihrem Höhenflug etwas Tribut zollen. Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,2 Prozent tiefer auf 21.056 Punkte. Seit den US-Wahlen hatte der Auswahlindex drei Tage in Folge kräftig angezogen und neue Bestmarken aufgestellt. Den Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag trotz eines Rekordhochs unbewegt geschlossen hatte, sieht IG am Freitag hingegen 0,2 Prozent höher bei 43.796 Punkten. Auf Wochensicht steuern beide Indizes auf kräftige Kursgewinne von 5,1 beziehungsweise 4,1 Prozent zu.