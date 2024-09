Die jüngste Rekordjagd an den New Yorker Börsen dürfte am Mittwoch erst einmal eine Pause einlegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn minimal im Minus bei 42.201 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent tiefer bei 19.919 Punkten.