Die etwas zurückgegangenen US-Anleiherenditen hatten die Anleger zuletzt etwas beruhigt. Sie warten weiter gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag, der Aufschluss über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben könnte. Dem Arbeitsmarktdienstleister ADP zufolge hat die US-Privatwirtschaft im August weniger neue Stellen geschaffen als von Volkswirten prognostiziert. Allerdings lässt der ADP-Bericht, der kaum Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen hatte, nur bedingt Rückschlüsse auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung zu. Kurz nach dem Börsenstart stehen noch Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor auf der Agenda.