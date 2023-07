Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an New Yorks Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Ausserdem legen am Dienstag etliche Unternehmen ihre Quartalszahlen vor; die wichtigsten allerdings erst nach der Schlussglocke an der Wall Street.

25.07.2023 14:45