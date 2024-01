Diese Woche hält für die Anleger ein dicht gepacktes Programm bereit. So steht ziemlich alles an Konjunkturdaten und Ereignissen an, was aus Sicht der Finanzmärkte Rang und Namen hat. Nicht nur werden der ISM-Einkaufsmanagerindex und der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung erwartet. Auch trifft sich die Notenbank Federal Reserve zu ihrer Zinssitzung.