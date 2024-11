Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Walt Disney mit einem vorbörslichen Kurssprung von 8,4 Prozent im Anlegerfokus stehen. Einige Filmkassenschlager sowie das Streaming-Geschäft trieben die Geschäfte des Konzerns an. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht, der Überschuss verdoppelte sich sogar fast. Für das neue Geschäftsjahr plant Disney-Chef Robert Iger weiteres Gewinnwachstum, das einem Händler zufolge deutlich über der Konsensschätzung liegt. Zudem kündigte er Aktienrückkäufe in Höhe von drei Milliarden US-Dollar an.