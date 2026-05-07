Weltweit sieht Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank für die Aktienmärkte seit geraumer Zeit zwei Treiber, die allerdings durch den Iran-Krieg ausgebremst worden seien: die Investitionen in Rüstung und die in Künstliche Intelligenz. «Wenn der Nahostkonflikt durch eine baldige Lösung nicht mehr dauerhaft Sand ins Getriebe streut, können diese beiden Motoren wieder zu ihrer vollen Leistung zurückkehren», erwartet Stanzl und spricht von «einem positiven Ausblick für Aktien».