Die Rekordjagd an den US-Börsen wird vor allem von der Rally der Technologiewerte getragen. Aus diesem Umfeld sorgte am Donnerstag Arm für Jubelstimmung: Der Chipentwickler, dessen Technik in praktisch allen Smartphones verbaut ist, profitiert vom Schritt ins Geschäft mit Rechenzentren und überzeugte mit seinen Geschäftszahlen. Der verstärkte Einsatz von KI-Technologie steigere auch die Nachfrage nach Chips mit Arm-Architektur, sagte Firmenchef Rene Haas. Die Aktien von Arm schnellten im vorbörslichen US-Handel um fast 28 Prozent in die Höhe.