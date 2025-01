Nach der Verschnaufpause am Vortag dürfte der Dow Jones Industrial am Freitag wieder an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 43.401 Punkte und damit 0,6 Prozent über seinem Schlussstand vom Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte sogar 1,1 Prozent höher starten.