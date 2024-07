Die US-Börsen dürften nach dem moderat freundlichen Wochenauftakt am Dienstag wieder zurückfallen. Angesichts feiertagsbedingt anstehender Handelseinschränkungen sowie vor wichtigen Arbeitsmarktdaten am Freitag lassen die schon hohen Kurse weiter eine klare Richtung vermissen. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.