Am Montag setzten die Aktien von Palo Alto zu einem Höhenflug an. Die Resultate sowie der Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens seien wesentlich besser als befürchtet ausgefallen, schrieb JPMorgan-Analyst Brian Essex. Es sei ermutigend, dass die Kalifornier nun in der Lage seien, beständigere Zahlen als gedacht vorzulegen. Vorbörslich lagen die Papiere über zwölf Prozent im Plus. Im Fahrwasser von Palo Alto legte auch der Wettbewerber Crowdstrike um 3,3 Prozent zu.