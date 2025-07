Die fortdauernden globalen Zollstreitigkeiten dürften die US-Börsen am Montag im Aufwärtsdrang bremsen. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit Verlusten in das Wochenende gegangen war, sind zu Beginn der neuen Woche leichte Kursverluste zu erwarten. Der Broker IG berechnete den Dow mit 0,3 Prozent im Minus bei 44.255 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,3 Prozent niedriger erwartet.