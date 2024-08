Die Aktienkurse an der Wall Street und an der Technologiebörse Nasdaq dürften zur Wochenmitte an die Erholung vom Vortag anknüpfen. Anleger greifen wieder zu nach einem drei Tage währenden Einbruch, der die Börsenindizes S&P 500 und Nasdaq 100 auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai gedrückt hatte.