Für Intel ging um gut zwei Prozent abwärts. Der Chiphersteller will einen Anteil von rund 20 Prozent an seiner Sparte IMS an den Finanzinvestor Bain Capital veräussern. Auch bei Intel könnten Anleger Gewinne einstreichen, vom jüngsten Tief Ende Mai hatten die Anteilscheine um 30 Prozent zugelegt./bek/nas