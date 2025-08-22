Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss legte der bekannteste Wall-Street-Index noch etwas weiter zu und gewann 2,0 Prozent auf 45.700 Punkte. Der S&P 500 stieg um 1,6 Prozent auf 6.475 Punkte und ist damit nur noch etwas mehr als 6 Punkte von seinem jüngsten Rekordhoch entfernt. Für den zuletzt etwas gebeutelten Tech-Index Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 23.535 Zähler nach oben. Seine Bestmarke vom 13. August ist auch nicht mehr allzu fern.